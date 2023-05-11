Популярная украинская певица и бывшая жена исполнителя Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз SLAVIA поделилась необычным видео со съемок клипа на песню "Сила Роду", на котором показала то, что осталось за кадром.

Ролик смонтирован очень динамично, в нем SLAVIA стоит на небольшом возвышении, а камера как будто кружится вокруг нее. При этом интересно меняется наряд SLAVIA – то она позирует в белых брюках, то в роскошном черном платье. Однако, несменным остается темный корсет с яркой вышивкой, который идеально подходит и с платьем, и с брюками. Длинные роскошные волосы SLAVIA распущены, а на ее лице яркий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации артистка написала: "SLAVIA – Сила Роду". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Супер, просто красавица".

"Классная!".

"Огонь".

"Вы шикарная".

"Круто, я это обожаю, ты шикарна".

"Ты супер".

"Красиво".

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