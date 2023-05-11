У ток-шоу "Дорослі дівчата", де українська провідна та громадська діячка Маша Єфросиніна виступає разом зі своєю подругою, співачкою Олею Поляковою, вони несподівано та відверто обговорили тему вагітності та пологів.

З радістю та гумором подруги поділилися своїм особистим досвідом та проблемами, пов'язаними з цим періодом. Маша Єфросиніна розповіла про те, як довгий час приховувала свою першу вагітність та намагалася продовжувати працювати у звичайному режимі. Однак вона зіткнулася з серйозними труднощами через сильний токсикоз.

За словами Маші Єфрсініної, був період, коли вона мала жахливий токсикоз. На той момент вона працювала на ранковому шоу і брала участь у зйомках. При цьому між рекламними блоками доводилося кидатися блювати.

"Це було неймовірно складно: у мене було всього 30 секунд, щоб впоратися зі нудотою, і ще 30 секунд, щоб повернутися на знімальний майданчик", - додала Маша Єфросиніна, звертаючись до Полякової.

Маша Єфросиніна зізналася Поляковою, що від неї вже просто витав неприємний запах.

Одного разу вона не змогла стримати блювотні позиви і нудило прямо на сцені. Це сталося під час корпоративного заходу, який вона вела разом із Юрієм Горбуновим. Оскільки вагітність Маші Єфросініної була прихована, глядачі вирішили, що ведуча просто надто багато випила алкоголю.

"Один раз на великому корпоративному заході, де Юра і я були ведучими, я не змогла впоратися і просто зіткнулася зі нудотою прямо на сцені. Я випила яблучний сік, і ось він, як у фільмі: б-е-е", - з посмішкою та мімікою рук Маша Єфросиніна відтворила цю неприємну ситуацію.

Оля Полякова підтримала Єфросинину, адже й сама пройшла через подібний період та дві вагітності.

У мережі під випуском та відео українки висловили свою думку та поділилися особистим досвідом:

«Хотіла намалювати себе стрілки, поки дивилася випуск- але сміялася так, що стрілки стали хвилями; Я теж дуже люблю лежати на животі, коли ми поїхали на море, то придумала лайфхак, лягла животом у велике надувне коло.

Вимагаю, щоб Маша одягалася та кожен випуск! Це справді змінює настрій; Не можна бути такими богинями Кожен випуск – це свято”.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Я без гальм": Макс Барських на концерті за кордоном представив особливу для нього пісню.

Як повідомляла Politeka, "Така гордість розпирає": українці підтримали Саніну перед стартом Євробачення.

Також Politeka писала, що "Цивілізаційна прірва": Melovin пояснив українцям принципову різницю між 8 та 9 травня.