Оля Полякова заявила, що готова поділитися своїм досвідом, адже вона виявилася однією з тих жінок, які пройшли через це неодноразово.

В останньому випуску ток-шоу "Дорослі дівчатка" співачка Оля Полякова поділилася своїм досвідом вагітності та пологів, особливо наголосивши, що процес вагітності у кожної жінки унікальний і вона протікала відносно легко.

Доньки Олі Полякової, Марія та Аліса, з'явилися на світ з невеликою вагою, і її чоловікові подобалися зміни, які відбувалися з її тілом. Проте сама співачка зізналася, що зіткнулася з деякими проблемами після пологів.

Оля Полякова заявила, що готова поділитися своїм досвідом, адже вона виявилася однією з тих жінок, які досить добре переносять період вагітності. Обидві свої вона перенесла досить добре, що не могло не тішити.

Однак після народження дітей Полякова мала деякі проблеми.

«Незважаючи на те, що я дуже люблю своїх дітей та ціную цей досвід, я більше не хочу народжувати. Не хочу мати цих дітей, не хочу міняти пелюшки, не хочу більше мати розпухлий живіт, не хочу страждати від некерованих здуття, печії та прищів. Не хочу більше мати розтяжки та проблеми з нігтями. Я готова закінчити на цьому» - поділилася Оля Полякова без вдавання.

Маша Єфросиніна була здивована почутим, оскільки мала інші проблеми, пов'язані з токсикозом, але вона не стикалася з тими ж проблемами, про які говорить Оля. Ведуча розповіла, що у неї народилися великі діти, і вдруге їй довелося народжувати за допомогою хірургічного втручання.

Маша також зазначила, що вагітність допомогла їй позбутися зайвої ваги, нормалізувати гормональний фон та вирішити деякі проблеми із зовнішністю.

Оля Полякова також підтримала Єфросинину, адже й сама пройшла через подібний період та дві вагітності.

У мережі під випуском та відео українки висловили свою думку та поділилися особистим досвідом:

«Під час перегляду їхала у громадському транспорті, іржала на весь трамвай; Час пролітає, як п'ять хвилин дивлячись вас) Як у вас так виходить на будь-яку тему... Ви просто знайшли один одного і дуже влучно, круті!

Так чекала на цей випуск. Ходжу зі сутичками, збираюся до пологового будинку і дивлюся вас 😅 Ось збіг;».

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