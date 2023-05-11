Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який зараз їздить країною зі виставою "Основний інстинкт" і збирає кошти на допомогу ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Тарас Цимбалюк поділився у соцмережі чарівним фото із колегою-акторкою Анастасією Хижняк.

Як видно, на новій фотографії Тарас Цимбалюк та Анастасія знято на сцені, вони стоять, міцно тримаючись за руки і дивлячись у зал. Перед камерою актор з'явився у чорному вбранні – штанах та розпатланій сорочці, у нього хижий погляд та серйозний вираз обличчя. Колега Тараса виглядає дуже ніжною, на ній небесно-блакитне плаття, волосся акуратно покладене, і вона ніби чимось схвильована.

У підписі до публікації Тарас Цимбалюк написав: "Основний інстинкт". Квиток на спектакль у твоєму місті – у шапці профілю!". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати фото, яке виклав Тарас Цимбалюк:

"Ви супер, класні актори".

"Ви були б гарною парою".

"Карпо та Мотря, назавжди улюблена пара. У Мотрі "серце з перцем", дуже сподіваюся на другий сезон Кайдашів".

"Спектакль просто супер, треба дивитися".

"Коли на Суми?"

"У Києві пропустили, на жаль. Коли ще планується?"

"До Львова приїжджайте".

"А Кропивницького немає".

"Мрію потрапити на ваш виступ у Запоріжжі".

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