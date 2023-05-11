Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который сейчас ездит по стране со спектаклем "Основной инстинкт" и собирает средства на помощь ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Тарас Цымбалюк поделился в соцсети очаровательным фото с коллегой-актрисой Анастасией Хижняк.

Как видно, на новой фотографии Тарас Цымбалюк и Анастасия запечатлены на сцене, они стоят, крепко держась за руки и смотря в зал. Перед камерой актер появился в черном наряде – брюках и растрепанной рубашке, у него хищный взгляд и серьезное выражение лица. Коллега Тараса выглядит очень нежной, на ней небесно-голубое платье, волосы аккуратно уложены, и она как будто чем-то взволнована.

В подписи к публикации Тарас Цымбалюк написал: "Основной инстинкт". Билет на спектакль в твоем городе – в шапке профиля!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать фото, которое выложил Тарас Цымбалюк:

"Вы супер, классные актеры".

"Вы были бы хорошей парой".

"Карпо и Мотря, навсегда любимая пара. У Мотри "сердце с перцем", очень надеюсь на второй сезон Кайдашей".

"Спектакль просто супер, надо смотреть".

"Когда на Сумы?".

"В Киеве пропустили, к сожалению. Когда еще планируется?".

"Во Львов приезжайте".

"А Кропивницкого нет".

"Мечтаю попасть на ваше выступление в Запорожье".

Последние новости Украины:

Напомним, "Я без тормозов": Макс Барских на концерте за границей представил особенную для него песню.

Как сообщала Politeka, "Такая гордость распирает": украинцы поддержали Санину перед стартом Евровидения.

Также Politeka писала, что "Цивилизационная пропасть": Melovin объяснил украинцам принципиальную разницу между 8 и 9 мая.