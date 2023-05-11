Відома співачка та друга "Холостячка" Злата Огневич чесно розповіла про враження від подорожі до іншої країни.

Злата Огневич , відома співачка та учасниця шоу "Холостячка-2", поділилася своїми враженнями від поїздки до Мексики. Нещодавно артистка витратила кілька днів, щоб дістатися Мексики заради радісної події, про що розповідала в Інстаграм.

Цього разу "Холостячка" Злата Огневич вирішила розповісти в деталях про свою поїздку, не забувши при цьому про мінуси та плюси від свого відпочинку. Заради заходу у Мексиці Злата призупинила активну роботу над своїми виступами.

«Мексика... Країна контрастів: від нетрів із пакетами замість дахів, до розкішних готелів неподалік. Англійську мову знають більш-менш лише у курортній зоні. У Мехіко такі люди – на вагу золота.

Їжа – мій особистий біль. Два тижні на «голодному». Потрібно знати місця. Здебільшого – несмачно, і за це ще грошей хочуть! Азія, Італія, Хорватія за моїми відчуттями ближче до серця, екзотичніше. Я готова туди їхати, летіти та бігти. Це улюблені місця для мандрівок.

Мексика вартий того, щоб її побачити. І є на що подивитись! Особливо якщо з тобою золота карта. І якщо ти любиш тако, кесадиллю та буріто!

Все не таке страшно, як здається. Головне: знати райони, куди не варто ходити. Не спокушатимемо місцевих брендовим одягом, коштовностями. Вночі особливо не рекомендую гуляти (це те, що стосується Мехіко).

Узбережжя Тихого океану – це кохання, а захід сонця – кохання подвійне! Чи варто їхати? Так, якщо є можливість. Дивитись, надихатися» – поділилася своїми спостереженнями «Холостячка» Злата Огнєвіч.

Зазначимо, до Мексики Злата Огнєвіч літала не просто так. Вона підтримала свого друга та учасника програми, бізнесмена Андрія Хветкевича, на його весіллі, ставши дружкою на цій особливій церемонії.

Артистка засудила подібну безкультурну поведінку і закликала бути добрішими, особливо в ці нелегкі для табори часи.

«У світі має бути набагато більше любові, розуміння та прийняття. Якщо хтось відрізняється від вас своїми уподобаннями, це ще не привід для хейту. Обіймаю вас усім серцем! – написала «Холостячка» Злата Огневич.

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