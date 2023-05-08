Известная певица и вторая "Холостячка" Злата Огневич появилась на свадьбе друзей в довольно эффектном образе.

Популярная украинская певица и героиня реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая улетела в Испанию ради своего друга, впечатлила кадрами. Артистка отправилась на свадьбу экс-участника "Холостячкки" Андрея Хветкевича, кадры с церемонии поразили сеть.

Довольно давно "Холостячка" Злата Огневич пообещала Хветкевичу, что точно приедет поддержать товарища и сдержала свое слово.

Мужчина сыграл церемонию с колумбийстким возлюбленным, тогда как на свадьбе Злата появилась в белоснежном платье, что подметили в сети.

«Это прекрасно, когда есть взаимопонимание между людьми и ЛЮБОВЬ. Но я никогда не пойму таких отношений; Очень хорошая свадьба; Ого! Приветствую) Счастье вам)))Поздравляю! Будьте счастливы, любви, мира и согласия; А Злата не так проста, хорошо вышло!; Самые искренние поздравления».

Также "Холостячка" Злата Огневич поделилась милым фото со своего путешествия в Мексику и рассказала, как соскучилась по Украине.

"Мы о себе многое не знаем. Люди, которых мы встречаем в жизни, раскрывают наши неизвестные стороны… Это так прекрасно. Они смотрят на нас с той стороны, на которую мы боимся ходить и во время внутреннего монолога скрываем правду. И знаете, что? Эти люди – не только мои новые друзья, знакомые. Эти люди – ВЫ".

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