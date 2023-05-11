Известная певица и вторая "Холостячка" Злата Огневич честно рассказала о впечатлениях от путешествия в другую страну.

Злата Огневич, известная певица и участница шоу "Холостячка-2", поделилась своими впечатлениями от поездки в Мексику. Не так давно артистка потратила несколько дней, чтобы добраться в Мексику ради радостного события, о чем рассказывала в Инстаграм.

В этот раз "Холостячка" Злата Огневич решила рассказать в деталях о своей поездке, не забыв при этом о минусах и плюсах от своего отдыха. Ради мероприятия в Мексике Злата приостановила активную работу над своими выступлениями.

«Мексика... Страна контрастов: от трущоб с пакетами вместо крыш, до роскошных отелей неподалеку. Английский язык знают более-менее только в курортной зоне. В Мехико такие люди – на вес золота.

Еда – моя личная боль. Две недели на «голодном». Нужно знать места. В основном – невкусно, и за это еще и денег хотят! Азия, Италия, Хорватия по моим ощущениям ближе к сердцу, более экзотично. Я готова туда ехать, лететь и бежать. Это любимые места для путешествий.

Мексика стоит того, чтобы ее увидеть. И есть на что посмотреть! Особенно, если с тобой золотая карта. И если ты любишь тако, кесадилью и буррито!

Все не так страшно, как кажется. Главное: знать районы, куда не стоит ходить. Не соблазнять местных брендовой одеждой, драгоценностями. Ночью особенно не рекомендую гулять (это то, что касается Мехико).

Побережье Тихого океана – это любовь, а заход солнца – любовь двойная! Стоит ли ехать? Да, если есть возможность. Смотреть, вдохновляться» - поделилась своими наблюдениями «Холостячка» Злата Огневич.

Отметим, в Мексику Злата Огневич летала не просто так. Она поддержала своего друга и участника программы, бизнесмена Андрея Хветкевича, на его свадьбе, став дружкой на этой особой церемонии.

Артистка осудила подобное бескультурное поведение и призвала быть добрее, особенно в эти нелегкие для станы времена.

«В мире должно быть намного больше любви, понимания и принятия. Если кто-то отличается от вас своими предпочтениями, это еще не повод для хейта. Обнимаю вас всем сердцем!» - написала «Холостячка» Злата Огневич.

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