Телеведучий, кулінар та суддя проекту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вирішив пожартувати перед аудиторією у досить простий та вдалий спосіб. Як відомо, кулінар продовжує брати участь у проекті як суддя та більшість інформації в його соціальних мережах тематичні.

Цього разу "Мастер Шеф" Хіменес-Браво пожартував з кулінарних здібностей тих, хто не особливо сильний у приготуванні смаколиків. Зробив це кулінар без злих глузувань, що оцінили українці в Інстаграм.

Пост Ектора відразу почали коментувати, який саме використовував у ролику вирізку з типовим приготуванням страв від Висоцької.

Юлія Висоцька, відома актриса та телеведуча, мала відзначати 20-річчя свого телепроекту "Їмо вдома" цього року, оскільки програма почала виходити з 2003 року. Однак замість урочистої події вона зіткнулася з реальністю: її рецепти далекі від ідеалу.

Раптом спливли відео, зняті 10 років тому, на яких Юлія мала явні проблеми з приготуванням: сирники, що розвалюються в кашу, на сковороді і шашлики, що смажаться у вогні, незрозумілий суп брудного кольору, згорілі крильця на вулиці, спалені в духовці гриби.

Користувачі почали активно переглядати її старі відео та виявили й інші схожі моменти. Багато кулінарів не могли не посміятися з усіх шедеврів Вісоцької. «Мастер Шеф» Хімінес-Браво вдало підібрав момент:

«Надсилай тому, хто «смачно» готує» - посміявся Ектор Хімінес-Браво.

Ось що написали шанувальники кулінара та «Мастер Шефа»:

«Ось я розумію тролінг) у тему!); У дитинстві любила це шоу та мріяла готувати як Висоцька. Зараз розумію що я таки досягла її досконалості на кухні; Ми навіть не порівняємо, вона комашка і тут сокіл;

Карна кулінарія Висоцької; Як я могла це дивитися 15 років тому та думати, що вона реально класно готує; Як можна дивитися на її справи без сміху та жаху?!; Я так чекала на реакцію на кулінарні шедеври цього будинку», - пишуть фанати Ектора Хіменес-Браво.

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