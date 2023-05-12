Телеведущий, кулинар и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил пошутить перед аудиторией довольно простым и удачным способом. Как известно, кулинар продолжает участвовать в проекте в качестве судьи и большинство информации в его социальных сетях тематические.

В этот раз "Мастер Шеф" Хименес-Браво пошутил над кулинарными способностями тех, кто не особо силен в приготовлении вкусностей. Сделал это кулинар без злых насмешек, что оценили украинцы в Инстаграм.

Пост Эктора сразу принялись комментировать, который как раз использовал в ролике вырезку с типичным приготовлением блюд от Высоцкой.

Юлия Высоцкая, известная актриса и телеведущая, должна была отмечать 20-летие своего телепроекта "Едим дома" в этом году, так как программа начала выходить с 2003 года. Однако, вместо торжественного события, она столкнулась с реальностью: ее рецепты далеки от идеала.

Внезапно всплыли видео, снятые 10 лет назад, на которых Юлия имела явные проблемы с готовкой: разваливающиеся в кашу сырники на сковороде и шашлыки, жарящиеся в огне, непонятный суп грязного цвета, сгоревшие крылышки на улице, спаленные в духовке грибы.

Пользователи начали активно пересматривать ее старые видео и обнаружили и другие схожие моменты. Многие кулинары не могли не посмеяться над всеми шедеврами Висоцкой. «Мастер Шеф» Химинес-Браво удачно подобрал момент:

«Отправляй тому, кто «вкусно» готовит» - посмеялся Эктор Химинес-Браво.

Вот что написали поклонники кулинара и «Мастер Шефа»:

«Вот я понимаю троллинг) в тему!); В детстве обожала это шоу и мечтала готовить как Высоцкая. Сейчас понимаю что я таки добилась ее совершенства на кухне; Мы даже не сравним, она букашка и тут сокол;

Карательная кулинария Высоцкой; Как я могла это смотреть 15 лет назад и думать, что она реально классно готовит; Как можно смотреть на ее дела без смеха и ужаса?!; Я так ждала реакции на кулинарные шедевры этого дома», - пишут фанаты Эктора Хименес-Браво.

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