Лікар сказав Маші Єфросініній, що за результатами аналізу стало багато що зрозуміло.

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до лікарні, щоб здати аналіз крові та перевірити стан свого організму. Зокрема, є такий аналіз крові, який формою кров'яних осередків оцінює стан всього організму. Саме його здала Маша Єфросиніна та розповіла про результати у своїх Інстаграм-Сториз.

Лікар сказав Маші Єфросініній, що за результатами аналізу стало зрозуміло, що ведуча їсть багато червоного м'яса, трохи перебирає з алкогольними напоями та молочкою, а також любить глютен.

"Настільки інтоксикований у мене організм! На мою відповідь, що я навіть смаку всього цього не пам'ятаю, тому що давно цього не їла, лікар мені сказав: "таку інтоксикацію може викликати запеклий стрес". А я відповіла: "Я з України ", - поділилася Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна додала, що справді веде здоровий спосіб життя: не вживає алкоголь, не курить і більш-менш правильно харчується, займається спортом та розмовляє з психологом. Але стрес зіпсував стан Маші Єфросініної.

"Тобто, стрес сам один може знищувати нас фізіологічно, якщо не вичищати всі токсини, які з'являються через стрес", - розповіла ведуча і зазначила, що боротися з цим їй допомагає детокс організму.

Останні новини України:

Нагадаємо, Єфросиніна похвалилася українською красою, але здивувала вибором вбрання.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна і Полякова заговорили про свої понти і "запеклий" облом.

Також Politeka писала, що Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.