Популярная телеведущая Маша Ефросинина обратилась в больницу, чтобы сдать анализ крови и проверить состояние своего организма. В частности, есть такой анализ крови, который по форме кровяных ячеек оценивает состояние всего организма. Именно его сдала Маша Ефросинина и рассказала о результатах в своих Инстаграм-Сториз.

Врач сказал Маше Ефросининой, что по результатам анализа стало понятно, что ведущая ест много красного мяса, немного перебирает с алкогольными напитками и молочкой, а также любит глютен.

"Настолько интоксицированный у меня организм! На мой ответ, что я даже вкуса всего этого не помню, потому что давно этого не ела, врач мне сказал: "такую ​​интоксикацию может вызвать яростный стресс". А я ответила: "Я из Украины", – поделилась Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина добавила, что действительно ведет здоровый образ жизни: не употребляет алкоголь, не курит и более-менее правильно питается, занимается спортом и разговаривает с психологом. Но стресс подпортил состояние Маши Ефросининой.

"То есть стресс сам один может уничтожать нас физиологически, если не вычищать все токсины, которые появляются из-за стресса", - рассказала ведущая и отметила, что бороться с этим ей помогает детокс организма.

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