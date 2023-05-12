Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, нещодавно заявила про розлучення з нареченим Євгеном Проніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Раміна Есхакзай поділилася милим фото із прогулянки у Києві після чергового візиту до прифронтової зони.

Як видно, на новій фотографії Раміна Есхакзай зображена на безлюдній вулиці серед густої травневої зелені. Перед камерою дівчина з'явилася у стильному скромному вбранні – на ній широкі світлі джинси, біла футболка та темна сорочка. Волосся Раміна Есхакзай розпустила і акуратно вклала, а на її обличчі легкий макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Раміна Есхакзай поділилася: "Який кайф, коли не хочется фотошопити свої фото". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Раміна, ви дуже гарна, ви надихаєте, дякую вам".

"Ви дуже гарна".

"Добре виглядаєте, Раміна".

"Бо ти дуже гарна!".

"Яка красуня".

"Чудово виглядаєте".

"Яка класна, обожнюю!".

"Ви дуже гарна, забудьте про фотошоп".

"Наша улюблена українська квіточка".

"Дуже красиво виглядаєте".

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