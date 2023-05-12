Популярна українська співачка Христина Соловій, яка була підопічною Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а нещодавно підігріла чутки про свій роман із письменником Сергієм Жаданом, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Христина Соловій зацікавила фоловерів кадрами з нового кліпу.

Як виявилось, уже 12 травня Христина Соловій готується представити українцям нову відеороботу. Судячи з фрагментів, які показала артистка, її пісня зворушлива буде про маму. Також можна помітити, що у новому кліпі Христина Соловій приміряла кілька незвичайних образів та змінила кілька локацій.

У підписі до публікації Христина Соловій написала: "Подзвонити мамі 12/05". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Класно тим, у кого мами емоційно зрілі, без нарцисичних розладів, без біполярки, а просто люблять".

"Стільки пісень про маму вже існує, і так важко здивувати, але у вас вийшло".

"На жаль, вже нема кому дзвонити".

"Має бути дуже красиво".

"Ти дуже хороша донечка".

"Як завжди найкраща!".

"Чекаємо. Неймовірна пісня до Дня мами".

"Пісня про маму".

"Христина все гарнішає".

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