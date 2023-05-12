Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, недавно заявила о расставании с женихом Евгением Прониным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Рамина Эсхакзай поделилась милым фото из прогулки в Киеве после очередного визита в прифронтовую зону.

Как видно, на новой фотографии Рамина Эсхакзай запечатлена на безлюдной улице среди густой майской зелени. Перед камерой девушка пояивлась в стильном скромном наряде – на ней широкие светлые джинсы, белая футболка и темная клетчатая рубашка. Волосы Рамина Эсхакзай распустила и аккуратно уложила, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Рамина Эсхакзай поделилась: "Какой кайф, когда не хочется фотошопить свои фото". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Рамина, вы очень красивая, вы вдохновляете, спасибо вам".

"Вы очень красивая".

"Хорошо выглядите, Рамина".

"Потому что ты очень красивая!".

"Какая красотка".

"Прекрасно выглядите".

"Какая классная, обожаю!".

"Вы очень хороша, забудьте о фотошопе".

"Наш любимый украинский цветочек".

"Очень красиво выглядите".

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