Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, недавно заявила о расставании с женихом Евгением Прониным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Рамина Эсхакзай поделилась милым фото из прогулки в Киеве после очередного визита в прифронтовую зону.
Как видно, на новой фотографии Рамина Эсхакзай запечатлена на безлюдной улице среди густой майской зелени. Перед камерой девушка пояивлась в стильном скромном наряде – на ней широкие светлые джинсы, белая футболка и темная клетчатая рубашка. Волосы Рамина Эсхакзай распустила и аккуратно уложила, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка.
В подписи к публикации Рамина Эсхакзай поделилась: "Какой кайф, когда не хочется фотошопить свои фото". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:
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"Рамина, вы очень красивая, вы вдохновляете, спасибо вам".
"Вы очень красивая".
"Хорошо выглядите, Рамина".
"Потому что ты очень красивая!".
"Какая красотка".
"Прекрасно выглядите".
"Какая классная, обожаю!".
"Вы очень хороша, забудьте о фотошопе".
"Наш любимый украинский цветочек".
"Очень красиво выглядите".
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