Популярна українська співачка Руслана Лижичко, яка у 2004 році вперше принесла Україні перемогу на "Євробаченні", і навколо якої цього року спалахнув скандал, пов'язаний із пісенним конкурсом, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Руслана Лижичко поділилася теплими знімками та розповіла, як виступала на прийомі у резиденції прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

Так, на нових фотографіях можна побачити, що Руслана Лижичко справила враження на гостей прийому, а сам прем’єр дуже тепло приймав українських гостей. Як зазначила Руслана Лижичко, у рамках заходу вона виконала свій легендарний хіт "Дикі танці". Також на цій вечірці була перша переможниця Євробачення від Великобританії Sandie Shaw.

У підписі до публікації Руслана поділилася своїми емоціями після цього прийому:

"Я особисто подякувала Прем’єр-міністру за всю допомогу, яку надає Великобританія Україні і наголосила про єднання наших країн через музику, культуру, спільні цінності та гуманізм! Я була дуже натхнена прийомом. увагою і людським теплом, яким нас огорнув пан Ріші Сунак та його служба. Підчас таких подій іноді стримуєш посмішку, розуміючи та поважаючи ціну, якою Україна стає героєм всіх тих новин та подій, але частіше сльози.

Слава Україні!".

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