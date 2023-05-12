Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни припинила свою концертну та взагалі будь-яку діяльність на території Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Світлана Лобода виклала фото у незвичайному образі та розповіла про свій концерт у Грузії.

Як видно, на нових фотографіях Світлану Лободу знято в готельному номері, вона вмостилася на ліжку, мабуть, за лічені години до виступу. Справа в тому, що артистка позує в незвичайному сценічному вбранні – на ній вогняно-червоний комбінезон із рукавичками та елементом намиста на шиї. Волосся Світлана Лобода елегантно вклала, а на її обличчі яскравий сценічний макіяж та незворушний вираз.

У підписі до публікації Світлана Лобода написала: "Ей, Тбілісі! Одне з моїх улюблених міст у світі! Я тут, щоб справити враження, я тут, щоб здивувати, я тут, щоб співати та танцювати сьогодні ввечері і тільки для вас, прекрасні люди! Я виконаю всі найкращі пісні і представлю нові. Давайте зробимо цю ніч незабутньою для всіх нас! До швидкої зустрічі!".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Красуня!".

"Королева мого серця, бажаю запального концерту".

"Леді в червоному".

"Королева наших сердець".

"Бажаю чудового концерту! Запаліть цю сцену!"

"Костюм справді красивий".

"Ми бажаємо вам найяскравішого та приголомшливого концерту. Сьогодні буде чарівно".

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