Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно за кордоном побувала на одностатевому весіллі претендента на своє серце у реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Злата Огневич поділилася гарячим відео з бекстейджу нової фотосесії.

Як виявилось, фотосесія проходила у Львові, де Злата Огневич віддалася до рук професіоналів та закотила нескромну зйомку. Судячи з кадрів, артистка змінила кілька спокусливих образів – приміряла і червоний костюм з коротким топом без білизни, і зефірну салатову сукню, і вбрання, схоже на весільне, і маленьке чорне плаття. Як зазначила Злата Огневич, незабаром вона представить шанувальникам усю фотосесію.

У підписі до публікації Злата Огневич написала: "У Львові завжди трапляються особливі зустрічі! Тут живе велика кількість креативних людей. Дякую тобі за ідею @myronmuza ! Я скоро покажу усю красу, а поки- бекстейдж".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали обговорювати відео, яке показала Злата Огневич:

"Ти прекрасна".

"Яка ж ви красива, жіночна. Тим часом дуже чекатиму результат зйомки".

"Дуже чекаємо".

"Шикарно".

"Злато, а чому вас немає на Євробаченні?"

"Неймовірна!".

"Чарівна".

"Нереальна, чарівна, неймовірна".

"Чекаємо з нетерпінням".

"Дуже хороша, як завжди".

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