Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно за кордоном побувала на одностатевому весіллі претендента на своє серце у реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Злата Огневич поділилася гарячим відео з бекстейджу нової фотосесії.
Як виявилось, фотосесія проходила у Львові, де Злата Огневич віддалася до рук професіоналів та закотила нескромну зйомку. Судячи з кадрів, артистка змінила кілька спокусливих образів – приміряла і червоний костюм з коротким топом без білизни, і зефірну салатову сукню, і вбрання, схоже на весільне, і маленьке чорне плаття. Як зазначила Злата Огневич, незабаром вона представить шанувальникам усю фотосесію.
У підписі до публікації Злата Огневич написала: "У Львові завжди трапляються особливі зустрічі! Тут живе велика кількість креативних людей. Дякую тобі за ідею @myronmuza ! Я скоро покажу усю красу, а поки- бекстейдж".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали обговорювати відео, яке показала Злата Огневич:
"Ти прекрасна".
"Яка ж ви красива, жіночна. Тим часом дуже чекатиму результат зйомки".
"Дуже чекаємо".
"Шикарно".
"Злато, а чому вас немає на Євробаченні?"
"Неймовірна!".
"Чарівна".
"Нереальна, чарівна, неймовірна".
"Чекаємо з нетерпінням".
"Дуже хороша, як завжди".
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