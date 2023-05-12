Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно за границей побывала на однополой свадьбе претендента на свое сердце в реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Злата Огневич поделилась горячим видео с бэкстейджа новой фотосессии.
Как оказалось, фотосессия проходила во Львове, где Злата Огневич отдалась в руки профессионалов и закатила нескромную съемку. Судя по кадрам, артистка сменила несколько соблазнительных образов – примеряла и красный костюм с коротким топиком без белья, и зефирное салатовое платье, и наряд, похожий на свадебный, и маленькое черное платье. Как отметила Злата Огневич, совсем скоро она представит поклонникам всю фотосессию.
В подписи к публикации Злата Огневич написала: "Во Львове всегда случаются особые встречи! Здесь живет множество креативных людей. Спасибо тебе за идею @myronmuza! Я скоро покажу всю красоту, а пока-бэкстейдж".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать видео, которое показала Злата Огневич:
"Ты прекрасна".
"Какая же вы красивая, женственная. Тем временем буду очень ждать результат съемки".
"Очень ждем".
"Шикарно".
"Злата, а почему вас нет на Евровидении?".
"Невероятная!".
"Очаровательная".
"Нереальная, завораживающая, невероятная".
"Ждем с нетерпением".
"Очень хорошая, как всегда".
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