Популярна телеведуча Маша Єфросиніна займається спортом, намагається правильно харчуватися та не вживає алкоголю. Зараз ведуча вирішила спробувати зелену дієту. Маша Єфросиніна на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз поділилася, у чому особливість такої дієти.

Зокрема Маша Єфросиніна розповіла, що зелена дієта складається з вживання у своєму раціоні лише зеленого і звичайно ж рослинного. Лікарі стверджують, що саме такі продукти можуть запустити всі механізми, які очищають організм людини.

Маша Єфросиніна додала, що під час переходу на зелену дієту організм відпочиває від важкої їжі і запускається детокс. Наприклад, телеведуча похвалилася, що п'є протягом дня зелений сік. Як пояснила Маша Єфросиніна, він складається зі шпинату, руколи, зелені та огірка. Одна склянка цього напою багата на хлорофіл і вітаміни.

Також Маша Єфросиніна п'є шоти з пророслої пшениці, у яких понад 90 різних мінералів, антиоксидантів та амінокислот. Це єдина рослина, яка вміщує в собі найбільшу кількість речовин із ґрунту. І на смак як земля.

"Я сказала лікареві, що мої підписники заборонили мені худнути, тому мені дозволили їсти ще салат і навіть помідорку. Дай вам Боже здоров'я, мої дорогі!", - наостанок розповіла Маша Єфросиніна.

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