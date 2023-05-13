Популярная телеведущая Маша Ефросинина занимается спортом, старается правильно питаться и не употребляет алкоголь. Сейчас ведущая решила попробовать зеленую диету. Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм-Сториз поделилась, в чем особенность такой диеты.

В частности Маша Ефросинина рассказала, что зеленая диета состоит с употребления в своем рационе всего только зеленого и конечно же растительного. Врачи утверждают, что именно такие продукты могут запустить все очищающие механизмы в организме человека.

Маша Ефросинина добавила, что во время перехода на зеленую диету, организм отдыхает от тяжелой пищи и запускается детокс. Например, телеведущая похвалилась, что пьет в течении дня зеленый сок. Как объяснила Маша Ефросинина он состоит со шпината, рукколы, зелени и огурца. Один стакан этого напитка богат хлорофиллом и витаминами.

Также Маша Ефросинина пьет шоты с проросшей пшеницы, в которых больше 90 разных минералов, антиоксидантов и аминокислот. Это единственное растение, которое вмещает в себе наибольшее колличество веществ из почвы. И на вкус, как земля.

"Я сказала врачу, что мои подписчики запретили мне худеть, потому мне позволили кушать еще салатик и даже помидорку. Дай вам Боже здоровья, мои дорогие!", напоследок рассказала Маша Ефросинина.

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