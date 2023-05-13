Українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка виходила на паркет "Танців з зірками" та стала переможницею цього танцювального проекту, щаслива дружина та мама двох дітей. Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хом'ячук сьогодні відзначають важливу дату.

Переможниця "Танців зі зірками" вирішила поділитися з передплатниками в Інстаграм подробицями та показала романтичне відео.

Зокрема Ілона Гвоздьова та її коханий святкують річницю відносин. На честь цього важливого дня для родини Гвоздєвої, переможниця "Танців зі зірками" Гвоздьова опублікувала колаж із сімейних кадрів.

Так, на відео знаменитість зібрала романтичні та зворушливі моменти, які пережила разом із чоловіком. На камеру зняли, коли хореограф була вагітною, коли пара вперше побачила старшу дочку та взяли її на руки, перше спільне святкування Нового року та народження другої дитини.

"14 років як одна мить! Багато чого пройдено і прожито разом і ще так багато прекрасного чекає попереду! Навіки вічно разом на землі та на небесах. Люблю", - підписала відео Ілона Гвоздьова.

Переможниця "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова зворушила цими кадрами своїх підписників:

"Ви мене зворушили, як я люблю бачити навколо себе закоханих по-справжньому людей, у яких кохання з роками тільки міцнішає", "Дивишся і віриш, що якщо так буває, то і в тебе може бути так само", "Така зворушлива добірка . Вітаю. Ви дуже чарівна пара!", "Ви прекрасні, сімейного затишку, океан кохання, насолоджуйтесь один одним".

Варто зазначити, що нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася про хворобу чоловіка. Стрес через війну сильно вплинув на Івана, через що він почав втрачати волосся на тілі.

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