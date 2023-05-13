Христина Решетник показала миле відео, на якому з'явився дворічний Сашенька разом зі своєю подружкою.

Телеведучий найромантичніших проектів "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник щасливі батьки трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра. Дружина Григорія Решетника на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала миле відео із молодшим сином Сашком.

Христина Решетник показала миле відео, на якому з'явився дворічний Сашенька разом зі своєю подружкою. Малята грали в сім'ю та возили у візках пупсів, яких називали своїми дітьми. Дружина Григорія Решетника не втрималася і взяла телефон, щоб сфотографувати все на камеру.

Хлопчик і дівчинка бігали парком з колясками. Син Григорія Решетника допомагав своїй подружці та акуратно притримував її за спину.

"Молоді батьки, у яких народилися двійнята, Alex Reshetnik вже не холостяк", - жартівливо підписала милий ролик Христина Решетник.

Григорій Решетник тим часом написав: "Ось і невістки та онуки прибули".

Користувачі мережі оцінили відео із сином Григорія Решетника. Багато хто вирішив пожартувати над ведучим і називав його "молодим дідусем". Інші просто розчулилися і писали компліменти для сім'ї Решетник:

"Татава копія", "Найменший і найспритніший", "Вітаю з онуками молодий дідусь. Смішки смішками, а час йде швидко", "Це дуже мило", "Це кохання!".

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Нагадаємо, Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

Як писала Politeka, Дружина "Холостяка" Решетника дала урок українкам, якою має бути сім'я.

Також повідомляла Politeka, Дружина Решетника розповіла про проблему здоров'я, з якою давно бореться.