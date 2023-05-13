Телеведущий самых романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник счастливые родители троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Жена Григория Решетника на своей странице в Инстаграм опубликовала милое видео с младшим сыном Сашей.
Кристина Решетник показала милое видео, на котором появился двухлетний Сашенька вместе со своей подружкой. Малыши играли в семью и возили в колясках пупсов, которых называли своими детьми. Жена Григория Решетника не удержалась и взяла телефон, чтобы запечатлеть все на камеру.
Мальчик и девочка бегали по парку с колясками. Сын Григория Решетника помогал своей подружке и акуратно придерживал ее за спину.
"Молодые родители, у которых родилась двойня, Alex Reshetnik уже не холостяк", - шутливо подписала милый ролик Кристина Решетник.
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Григорий Решетник тем временем написал: "Вот и невестки и внуки прибыли".
Пользователи сети оценили видео с сыном Григория Решетника. Многие решили пошутить над ведущим и называли его "молодым дедушкой". Другие просто умилились и писали комплименты для семьи Решетник:
"Папина копия", "Самый маленький и ловкий", "Поздравляю с внуками молодой дедушка. Смешки смешками, а время идет быстро", "Это очень мило", "Это любовь!".
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Напомним, Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.
Как писала Politeka, Жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.
Также сообщала Politeka, Жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.