Кристина Решетник показала милое видео, на котором появился двухлетний Сашенька вместе со своей подружкой.

Телеведущий самых романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник счастливые родители троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Жена Григория Решетника на своей странице в Инстаграм опубликовала милое видео с младшим сыном Сашей.

Кристина Решетник показала милое видео, на котором появился двухлетний Сашенька вместе со своей подружкой. Малыши играли в семью и возили в колясках пупсов, которых называли своими детьми. Жена Григория Решетника не удержалась и взяла телефон, чтобы запечатлеть все на камеру.

Мальчик и девочка бегали по парку с колясками. Сын Григория Решетника помогал своей подружке и акуратно придерживал ее за спину.

"Молодые родители, у которых родилась двойня, Alex Reshetnik уже не холостяк", - шутливо подписала милый ролик Кристина Решетник.

Григорий Решетник тем временем написал: "Вот и невестки и внуки прибыли".

Пользователи сети оценили видео с сыном Григория Решетника. Многие решили пошутить над ведущим и называли его "молодым дедушкой". Другие просто умилились и писали комплименты для семьи Решетник:

"Папина копия", "Самый маленький и ловкий", "Поздравляю с внуками молодой дедушка. Смешки смешками, а время идет быстро", "Это очень мило", "Это любовь!".

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Напомним, Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как писала Politeka, Жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

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