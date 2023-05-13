Популярний український музикант та виконавець Позитив (Олексій Завгородний), який був солістом гурту "Время и Стекло", а під час війни пішов із продюсерського центру Потапа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Позитив поділився кумедним відео, де показав творчу кухню створення музики.

Як виявилось, Позитив готує прем'єру першого сольного треку українською мовою під назвою "Спалахи". У новому відео артист показав, як із колегами працювали у студії над записом цієї пісні. Судячи з кадрів, Позитив здорово провів час зі своєю командою і за роботою.

У підписі до публікації Позитив написав про майбутню прем'єру: "Друзі, вже 19 травня вийде мій новий трек "Спалахи". Зробити пре-сейв можна за посиланням у шапці профілю. А поки запрошую вас на нашу творчу кухню, де ми готуємо новий музичний матеріал і показуємо, як створювали "Спалахи". Повне відео – на моєму YouTube".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео, яке показав Позитив:

"Сподіваюся і далі на нас чекатимуть такі ролики".

"Ти крутий. Вчора була на твоєму концерті в Майамі! Обіймаю, вчора не вийшло".

"Якби ще Надя випустила свій сингл раніше, наприклад, одного дня з Льошею".

"Дуже чекаю".

"Ну який же ти талановитий".

"Круто".

"Прикольно Альошенька".

"Всіх музикантів люблю".

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