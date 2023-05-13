Известный исполнитель Позитив из группы "Время и Стекло" показал творческую кухню, где создавался его сольный трек.

Популярный украинский музыкант и исполнитель Позитив (Алексей Завгородный), который был солистом группы "Время и Стекло", а во время войны ушел из продюсерского центра Потапа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Позитив поделился забавным видео, на котором показал творческую кухню создания музыки.

Как оказалось, Позитив готовит премьеру первого сольного трека на украинском языке под названием "Спалахи". В новом видео артист показал, как с коллегами работали в студии над записью этой песни. Судя по кадрам Позитив здорово провел время со своей командой и за работой.

В подписи к публикации Позитив написал о будущей премьере: "Друзья, уже 19 мая выйдет мой новый трек "Спалахи". Сделать пре-сейв можно по ссылке в шапке профиля. А пока приглашаю вас на нашу творческую кухню, где мы готовим новый музыкальный материал и показываем, как создавали "Спалахи". Полное видео – на моем YouTube".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое показал Позитив:

"Надеюсь и дальше нас будут ждать такие ролики".

"Ты крутой. Вчера была на твоем концерте в Майами! Обнимаю, вчера не получилось".

"Если бы еще Надя выпустила свой сингл раньше, например, в один день с Лешей".

"Очень жду".

"Ну какой же ты талантливый".

"Круто".

"Прикольно Алешенька".

"Всех музыкантов люблю".

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