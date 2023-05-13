Відома фітнес-тренерка, експерт проєкту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська може дати корисні поради не лише в сфері схуднення.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марина Боржемська зі "Зважені та щасливі" назвала свій топ-8 книг на різну тематику, які будуть корисними кожному.

По-перше, тренерка радить роман-антитопію Джорджа Орвелла «1984». Також, на її думку, сьогодні дуже актуальна книга «Спитайте Мієчку» Євгенії Кузнєцової — історія про рідний дім, який не замінять принади життя деінде.

"Для всіх, хто замислюється про зміни у житті, але боїться, раджу почитати бестселер Джона П. Стрелекі – «Кафе на краю світу». Всього декілька простих запитань до самого себе можуть змінити вектор вашого руху. Ще одна мотиваційна книга, яку варто прочитати – «Жінка, яка має план» Мей Маск", — радить зірка "Зважені та щасливі" Марина Боржемська.

Всім жінкам, які знаходяться у пошуку себе, Марина Боржемська зі "Зважені та щасливі" пропонує почитати книгу Тари Шустер «Купи собі той довбаний букет». Якщо ж вам хочеться легкої та романтичної історії, флюїдів кохання та неймовірних подорожей — то це роман Елізабет Гілберт «Їсти. Молитися. Кохати».

Про харчування та здоров’я зірка "Зважені та щасливі" Марина Боржемська радить книгу Бі Вілсона «Що ми їмо?». Мова піде про те, як навчитися протистояти шкідливій їжі та як вона впливає на організм.

А батькам, які виховують дітей, експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська рекомендує книгу «Досить істерик! Комплексний підхід до гармонійного виховання дитини» Деніела Сігела і Тіни Брайсон.

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