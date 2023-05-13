Известная фитнес-тренер, эксперт проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская может дать полезные советы не только в сфере похудения.

В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" назвала свой топ-8 книг на разную тематику, которые будут полезны каждому.

Во-первых, тренер советует роман-антитопию Джорджа Орвелла «1984». Также, по ее мнению, сегодня очень актуальна книга «Спросите Миечку» Евгении Кузнецовой — история о родном доме, который не заменят прелести жизни в другом месте.

"Для всех, кто задумывается об изменениях в жизни, но боится, советую почитать бестселлер Джона П. Стрелеки – «Кафе на краю света». Всего несколько простых вопросов к самому себе могут изменить вектор вашего движения. Еще одна мотивационная книга, которую следует прочитать — «Женщина, у которой есть план» Мэй Маск", - советует звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.

Всем женщинам, которые находятся в поиске себя, Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" предлагает почитать книгу Тары Шустер «Купи себе тот долбанный букет». Если вам хочется легкой и романтической истории, флюидов любви и невероятных путешествий — это роман Элизабет Гилберт «Есть. Молиться. Любить».

О питании и здоровье звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советует книгу Би Уилсона «Что мы едим?». Речь пойдет о том, как научиться противостоять вредной пище и как она влияет на организм.

А родителям, воспитывающим детей, эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рекомендует книгу «Хватит истерик! Комплексный подход к гармоничному воспитанию ребенка» Дэниела Сигела и Тины Брайсон.

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Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

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