Популярна українська співачка Настя Каменських , яка на тлі скандалу з її чоловіком Потапом намагається всіляко показати свій патріотичний настрій, продовжує стикатися з критикою. Після того, як Каменських повернулася до Києва, питання про її особисте життя та поведінку чоловіка не вщухають навіть під постами про благодійну допомогу.

Цього разу багато хто в соціальній мережі Інстаграм обговорив поведінку Насті Каменських висловилися про її поведінку та поведінку її чоловіка.

«Сьогодні хочу поділитися з вами результатами співпраці у рамках туру «Я-Україна» з ГО "Сенсорика", в рамках якого ми розіслали близько двох тонн гуманітарної допомоги. Частина вантажу вирушила до дитячих будинків, зокрема, до Дніпровського дитячого будинку-інтернату та Першотравневого центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Також було надано адресну допомогу понад 50 сім'ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами та проживають на прифронтових територіях.

Всі ці заходи були спрямовані на те, щоб допомогти дітям та сім'ям, які потребують допомоги, а також збільшити підтримку нашої країни» - написала Настя Каменських, вона закликала всіх об'єднатися та діяти разом, щоб наблизити перемогу.

У мережі ж висловилися по-своєму про поведінку Каменських та Потапа:

«Пишаюся!; Пишаємося тобою; Дякую вам!; То як добре наші люди на ходу "перевзуються" то Настя і Потап такі деякі поїхали, прямий бляха, а як показали що вони допомагають то знову святі, як людям самим від себе не гидко;

Молодець; Тепер Потапа лишилося відправити на війну; А потап таки лізе на ТБ, як ні в чому не бувало, люди іржуть у залі, попі подобається, як так, люденята, чому ви такі, потап боягуз, втекло за кордон, а ви в ладони йому тепер аплодуєте!».

Також Настя Каменських виклала кумедне відео з інцидентом, який трапився на її виступі. Під час розмови маленький українець збентежив публіку в залі, збентежилась і Настя Каменських.

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