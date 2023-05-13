Популярная украинская певица Настя Каменских, которая на фоне скандала с ее мужем Потапом пытается всячески показать свой патриотичный настрой, продолжает сталкиваться с критикой. После того, как Каменских вернулась в Киев, вопросы о ее личной жизни и поведении мужа не утихают даже под постами о благотворительной помощи.

В этот раз многие в социальной сети Инстаграм обсудили поведение Насти Каменских высказались о ее поведении и поведении ее мужа.

«Сегодня хочу поделиться с вами результатами сотрудничества в рамках тура «Я-Украина» с ОО "Сенсорика", в рамках которого мы разослали около 2 тонн гуманитарной помощи. Часть груза отправилась в детские дома, в частности, в Днепровский детский дом-интернат и Первомайский центр социально-психологической реабилитации детей.

Также была предоставлена адресная помощь более 50 семьям, которые воспитывают детей с особыми образовательными потребностями и проживают на прифронтовых территориях.

Все эти меры были направлены на то, чтобы помочь детям и семьям, нуждающимся в помощи, а также увеличить поддержку нашей страны» - написала Настя Каменских, она призвала всех объединиться и действовать вместе, чтобы приблизить победу.

В сети же высказались по-своему о поведении Каменских и Потапа:

«Горжусь!; Гордимся тобой; благодарю Вас!; То как хорошо наши люди на ходу "переобуваются" то Настя и Потап такие кое-какие уехали, прям жесть, а как показали что они помогают то снова святые, как людям самим от себя не противно;

Молодец; Теперь Потапа осталось отправить на войну; А потап таки лезет на ТВ, как ни в чем не бывало, люди ржут в зале, попе нравится, как так, людушки, почему вы такие, потап трус, убежало за границу, а вы в долоньки ему теперь аплодируете!».

Также Настя Каменских выложила забавное видео с инцидентом, который произошел на ее выступлении. В ходе разговора маленький украинец обескуражил публику в зале, засмущалась и Настя Каменских.

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