Популярна співачка Тіна Кароль, запрошена зірка "Євробачення-2023", вирішила вразити чином, який незабаром підкорить сцену пісенного конкурсу. Артистка представила серію кадрів в Інстаграм, обговоривши її сміливий та досить незвичайний образ.

Фанати Тіни Кароль із хвилюванням очікують на її грандіозний виступ на сцені "Євробачення-2023" у Ліверпулі, і вони точно не будуть розчаровані. Після 18 років з моменту її останньої участі у пісенному конкурсі, співачка знову виконає свій незабутній хіт "Show me your Love", але вже в новому аранжуванні.

Проте Тіна Кароль вирішила не обмежуватися лише змінами у музичній частині виступу. Вона також вирішила змінити свій образ та костюм, щоб уявити себе у новому світлі. Так, коротка біла сукня, в якій вона вперше вразила глядачів на "Євробаченні-2006", поступилася місцем розкішній червоній сукні, створеній українським дизайнером FROLOV. Це нове вбрання додало співачці додаткову розкіш та елегантність.

На сцені Ліверпуля Тіна Кароль з'явиться у захоплюючій червоній сукні з вирізами у формі серця та глибоким декольте, прикрашеним блискучими стразами, які іскритимуться на світлі.

«Українському дуже талановитому frolovheart відомо все про жіночність і привабливість. Рада, що наші світи зустрілися» – написала Тіна Кароль під новими фото.

Шанувальники висловилися у відповідь:

«Євробачення тримається на плечах Юлі та Тіни буквально; Переможець Євробачення 2023! Це 😲..... просто немає слів; Хотіла б я так виглядати у її роки; Вболіваємо сьогодні за Тіну 😜; Тіна Кароль – це мистецтво; Я хочу собі таку сукню».

Раніше у випуску відомого глянцю, який вийшов під час повномасштабної війни, 38-річна Тіна Кароль стала центром уваги.

За словами Кароль, їй хотілося показати – вона може і буде у гармонії, відчуває час правильно. Тим більше, поточний тренд серед суспільства – наголошувати на самому собі, справжньому собі і бути таким, яким сама бажаєш.

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