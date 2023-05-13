Популярная певица Тина Кароль, приглашенная звезда "Евровидения-2023", решила впечатлить образом, который скоро покорит сцену песенного конкурса. Артистка представила серию кадров в Инстаграм, обсудив ее смелый и довольно необычный образ.

Фанаты Тины Кароль с волнением ожидают ее грандиозного выступления на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле, и они точно не будут разочарованы. После 18 лет с момента ее последнего участия в песенном конкурсе, певица снова исполнит свой незабываемый хит "Show me your Love", но уже в совершенно новой аранжировке.

Однако Тина Кароль решила не ограничиваться только изменениями в музыкальной части выступления. Она также решила изменить свой образ и костюм, чтобы представить себя в новом свете. Так, короткое белое платье, в котором она впервые впечатлила зрителей на "Евровидении-2006", уступило место роскошному красному платью, созданному украинским дизайнером FROLOV. Этот новый наряд придал певице дополнительную роскошь и элегантность.

На сцене Ливерпуля Тина Кароль появится в захватывающем красном платье с вырезами в форме сердца и глубоким декольте, украшенным блестящими стразами, которые будут искриться на свету.

«Украинскому очень талантливому frolovheart известно все о женственности и привлекательности. Рада, что наши миры встретились» - написала Тина Кароль под новыми фото.

Поклонники высказались в ответ:

«Евровидение держится на плечах Юли и Тины буквально; Победитель Евровидения 2023!!!; Это 😲..... просто нет слов; Хотела бы я так выглядеть в ее годы; Болеем сегодня за Тину😜; Тина Кароль – это искусство; Я хочу себе такое платье».

Ранее в выпуске известного глянца, который вышел в период полномасштабной войны, 38-летняя Тина Кароль стала центром внимания.

По словам Кароль, ей хотелось показать – она может и будет в гармонии, ощущает время правильно. Тем более, текущий тренд среди общества – делать акцент на самом себе, настоящем себе и быть такой, какой сама желаешь.

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