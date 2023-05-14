Телеведучий, кулінар та суддя проекту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво активно підтримує ЗСУ та часто проводить благодійні збори для допомоги військовим. Також чоловік розповідає про важливість такої підтримки, інформує про акції, які він проводить, і ділиться особистими переживаннями, адже не став їхати з країни, яка стала для нього справжнім будинком.

«Ірпінь. Буча. Ворзель. Місця, в які закохався ще 2009 року, коли вперше приїхав до України. Чесно кажучи, я мріяв тут жити і прогулюватися мальовничим місцевим лісом, але зараз цей ліс отруєний орками.

У голові не вкладається, що ще рік тому тут був ворог, а міста були під окупацією. Досі важко «переварити» і повірити, що таке можливо у 21 столітті. Як би там не було, після перемоги з цим усім ми розберемося.

Розмінуємо ліси. Відновимо вдома. Розчистимо сміття після сусіда. Далі буде ще краще, і житимемо у нових, сучасних та відбудованих Ірпені, Бучі та Ворзелі. Ми на своїй землі. Все буде 🇺🇦» - написав «Мастер Шеф» Ектор, підтримуючи українців.

У наборах оцінив пост Хіменес-Браво:

«Шановний пане Екторе! Дякуємо Вам за таке ставлення до нашої України! Бережіть себе! Разом ми переможемо! Слава Україні!; Звичайно, все відновлено і все просто дивуватимуться; Зараз не треба ходити в ліс через небезпеку, Треба, щоб усі перевірили;

Хороший вибір вишиванки Ектор 👍 я своїм хлопцям теж купила 🤗 з тризубом; Дуже сумно, але ми віримо у краще майбутнє. Все буде Україна!; Природа тішить, заспокоює душі людей; Екторе, дякую Вам за теплі слова, Дай Бог нам усім світу...».

Раніше "Мастер Шеф" Хіменес-Браво вирішив пожартувати перед аудиторією досить простим та вдалим способом.

"Мастер Шеф" Хіменес-Браво пожартував з кулінарних здібностей тих, хто не особливо сильний у приготуванні смаколиків. Зробив це кулінар без злих глузувань, що оцінили українці в Інстаграм.

Пост Ектора відразу почали коментувати, який саме використовував у ролику вирізку з типовим приготуванням страв від Висоцької.

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Нагадаємо, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для світу.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво порадував українців злободенним жартом.