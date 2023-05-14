Телеведущий, кулинар и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво активно поддерживает ВСУ и часто проводит благотворительные сборы для помощи военным. Также мужчина рассказывает о важности такой поддержки, информирует о проводимых им акциях и делится личными переживаниями, ведь не стал уезжать из страны, которая стала для него настоящим домом.

«Ирпень. Буча. Ворзель. Места, в которые влюбился еще в 2009 году, когда впервые приехал в Украину. Честно говоря, я мечтал здесь жить и прогуливаться по живописному местному лесу, но сейчас этот лес отравлен орками.

В голове не укладывается, что еще год назад здесь был враг, а города находились под оккупацией. До сих пор трудно «переварить» и поверить, что такое возможно в 21 веке. Как бы то ни было, после победы с этим всем мы разберемся.

Разминируем леса. Восстановим дома. Расчистим «мусор» после соседа. Дальше будет еще лучше, и будем жить в новых, современных и отстроенных Ирпене, Буче и Ворзеле. Мы на своей земле. Все будет 🇺🇦» - написал «Мастер Шеф» Эктор, поддерживая украинцев.

В сети оценили пост Хименес-Браво:

«Уважаемый господин Эктор! Благодарим Вас за такое отношение к нашей Украине! Берегите себя! Вместе мы победим! Слава Украине!; Конечно, все восстановимо и все просто будут удивляться; Сейчас не надо ходить в лес из-за опасности, Надо чтобы все проверили;

Хороший выбор вышиванки Эктор👍 я своим ребятам тоже купила 🤗 с трезубцем; Очень грустно, но мы верим в лучшее будущее. Все будет Украина!; Природа радует, успокаивает души людей; Эктор, спасибо Вам за теплые слова, Дай Бог нам всем мира...».

Ранее "Мастер Шеф" Хименес-Браво решил пошутить перед аудиторией довольно простым и удачным способом.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво пошутил над кулинарными способностями тех, кто не особо силен в приготовлении вкусностей. Сделал это кулинар без злых насмешек, что оценили украинцы в Инстаграм.

Пост Эктора сразу принялись комментировать, который как раз использовал в ролике вырезку с типичным приготовлением блюд от Высоцкой.

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Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.