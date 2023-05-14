Катя Павленко із Go-A вирішила змінити імідж. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Експерименти з оболонкою", - написала Катя Павленко з Go-A у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Каті Павленко з Go-A.

"Експериментувати це добре. Класний цікавий образ, але вважаю твої справжні очі не менш прекрасними, ніж лінзові";

"На кілька хвилин просто повисла на цій фотографії. це занадто красиво";

"Ви неймовірна завжди! Але вам дуже підходить";

"Я ніколи не забуду твій виступ два роки тому, Це було дійсно дивно і навіть зачаровує, То, як ти дивився в камеру, Ну, скажімо так, я був повністю зациклений, Такого зі мною ніколи раніше не траплялося";

"Побачити тебе минулої ночі було чудово! Дякую, що приїхали в Ліверпуль, ми любимо вас".

Варто зазначити, що Катя Павленко з Go-A прославилася кілька років тому в Україні, коли перемогла на Нацвідборі на Євробачення. Після цього артистка мала успіх на Євробаченні та посіла друге місце з глядацького голосування. Виступ артистки на Євробаченні став одним з найбільш популярних на платформах.

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