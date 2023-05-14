Катя Павленко із Go-A вирішила змінити імідж. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.
"Експерименти з оболонкою", - написала Катя Павленко з Go-A у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Каті Павленко з Go-A.
"Експериментувати це добре. Класний цікавий образ, але вважаю твої справжні очі не менш прекрасними, ніж лінзові";
"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване
Ворог завдав нещадного удару, страшні кадри: загинула 15-річна дівчина, поранені підлітки
Рф почала повзучу окупацію, в якій країні це відбувається: "Там вже 300 тисяч росіян на 3 мільйони місцевих"
Мобілізація в Україні: тисячі українців звернулися з вимогою до влади
"Євробачення-2023", принизливий скандал вибухнув навколо українців: "Навалили крінжа"
"На кілька хвилин просто повисла на цій фотографії. це занадто красиво";
"Ви неймовірна завжди! Але вам дуже підходить";
"Я ніколи не забуду твій виступ два роки тому, Це було дійсно дивно і навіть зачаровує, То, як ти дивився в камеру, Ну, скажімо так, я був повністю зациклений, Такого зі мною ніколи раніше не траплялося";
"Побачити тебе минулої ночі було чудово! Дякую, що приїхали в Ліверпуль, ми любимо вас".
Варто зазначити, що Катя Павленко з Go-A прославилася кілька років тому в Україні, коли перемогла на Нацвідборі на Євробачення. Після цього артистка мала успіх на Євробаченні та посіла друге місце з глядацького голосування. Виступ артистки на Євробаченні став одним з найбільш популярних на платформах.
Нагадаємо, Павленко з Go-A похвалилася краєвидами в одного з найрозкішніших водоспадів
А ще Politeka повідомляла, що солістка Go_A Павленко показала, як популярність на ній відбилася
Також Politeka писала, що Джамала вразила українців зізнанням після зустрічі із зірками Євробачення.