Катя Павленко из Go-A решила сменить имидж. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"Эксперименты с оболочкой", - написала Катя Павленко из Go-A в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Кате Павленко из Go-A.

"Экспериментировать это хорошо. Классный интересный образ, но считаю твои настоящие глаза не менее прекрасными, чем линзовые";

"На несколько минут просто повисла на этой фотографии..это слишком красиво";

"Вы невероятна всегда! Но вам очень подходит";

"Я никогда не забуду твое выступление два года назад, Это было действительно удивительно и даже очаровывает, То, как ты смотрел в камеру, Ну, скажем так, я был полностью зациклен, Такого со мной никогда раньше не случалось";

"Увидеть тебя прошлой ночью было потрясающе! Спасибо, что приехали в Ливерпуль, мы любим вас".

Стоит отметить, Катя Павленко из Go-A прославилась несколько лет назад в Украине, когда победила на Нацотборе на Евровидение. После этого артистка имела успех на Евровидении и заняла второе место по зрительскому голосованию. Выступление артистки на Евровидении стало одним из самых просматриваемых на платформах.

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