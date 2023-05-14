Відома популярна співачка Тіна Кароль заздалегідь прибула до Ліверпуля, де довгий час проводила підготовку до свого хвилюючого виступу у фіналі Євробачення-2023. Раніше Кароль зізналася, що їй було соромно за свій виступ у 2006 році.
Тоді на конкурсі, 17 років тому Тіна Кароль вийшла на сцену в білій міні-сукні з червоним обрамленням під грудьми, пишним укладанням та зі звичайним макіяжем. А вчора на фіналі Євробачення-2023 Кароль вийшла на сцену у червоній мереживній сукні від українського дизайнера Івана Фролова.
Безліч деталей образу, акцент на улюбленому червоному кольорі та деталі на сцені не могли залишитися непоміченими.
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«Честь! Дякую вам! Я завжди живу, щоб надихати вас! Під час виступу в Україні розпочалася тривога... Серце на шматки. Ми вистоємо, ми переможемо!» - поділилася Тіна Кароль під спеціальним відео, знятим під час ефіру Євробачення-2023.
Шанувальники Кароль висловилися про виступ та образ співачки цього разу:
«Фантастична! 🔥; Найкраще Євробачення 2023 року за всю світову історію 🔥 Слава Україні; Мій чоловік-італієць, як побачив Вас, каже я за неї голосую; Спершу Тіна, а потім уже Аріана Гранде; Це було неймовірно;
Ми тримаємось. Нас не зламати. Нехай увесь світ бачить які ми круті. Ви неперевершені, щороку все прекрасніше; Loved it))) babes, u look amazing; Вам дали всього 1-2 хв на виступ, а ви просто вклалися на всі 100%; Занадто багато червоного, тло можна було зробити іншим кольором».
Раніше у випуску відомого глянцю, який вийшов під час повномасштабної війни, 38-річна Тіна Кароль стала центром уваги.
За словами Кароль, їй хотілося показати – вона може й буде у гармонії, відчуває час правильно. Тим більше, поточний тренд серед суспільства – наголошувати на самому собі, справжньому собі і бути таким, яким сама бажаєш.
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