Известная популярная певица Тина Кароль заранее прибыла в Ливерпуль, где долгое время проводила подготовку к своему волнительному выступлению в финале Евровидения-2023. Ранее Кароль призналась, что ей было стыдно за свое выступление в 2006 году.

Тогда на конкурсе, 17 лет назад Тина Кароль вышла на сцену в белом мини-платье с красным обрамлением под грудью, пышной укладкой и с обычным макияжем. А вчера на финале Евровидение-2023 Кароль вышла на сцену в красном кружевном платье от украинского дизайнера Ивана Фролова.

Множество деталей образа, акцент на излюбленном красном цвете и детали на сцене не могли остаться незамеченными.

«Честь! Благодарю вас! Я всегда живу, чтобы вдохновлять вас! Во время выступления в Украине началась тревога... Сердце на куски. Мы выстоим, мы победим!» - поделилась Тина Кароль под специальным видео, заснятым во время эфира Евровидения-2023.

Поклонники Кароль высказались о выступлении и образе певицы в этот раз:

«Фантастическая!🔥; Лучшее Евровидение 2023 за всю мировую историю 🔥 Слава Украине; Мой муж-итальянец, как увидел Вас, говорит я за нее голосую; Сначала Тина, а потом уже Ариана Гранде; Это было невероятно;

Мы держимся. Нас не сломать. Пусть весь мир видит какие мы крутые. Вы непревзойденны, с каждым годом все прекраснее; Loved it ))) babes, u look amazing; Вам дали всего 1-2 мин на выступление, а вы просто уложились на все 100%; Слишком много красного, фон можно было сделать другим цветом».

Ранее в выпуске известного глянца, который вышел в период полномасштабной войны, 38-летняя Тина Кароль стала центром внимания.

По словам Кароль, ей хотелось показать – она может и будет в гармонии, ощущает время правильно. Тем более, текущий тренд среди общества – делать акцент на самом себе, настоящем себе и быть такой, какой сама желаешь.

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