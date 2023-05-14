Катерина Кухар із "Танців з зірками" розповіла про своїх дітей. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться творчістю, але й особистими кадрами.
"Зі святом, мої дорогі дівчата!
#День Матері
Кожна дитина - квіточка!
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Але мої, іноді, схожі більше на кактус
І так, знаю, що кожна побачить себе!", - написала Катерина Кухар із "Танців з зірками" у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Катерини Кухар із "Танців з зірками":
"Супер!!! Вітаю! Катя, ти зробила мій день)))";
"Така правда життя. Бережи, Боже, діток та їхніх батьків";
"З Днем матері, Катя та всі дівчатка зі святом нас, бажаю щоб наші очі світилися від споглядання наших здорових, щасливих та успішних дітей, усім діткам щасливого, мирного дитинства";
"Клас, дуже позитивне відео! З Днем Матері";
"Боже як знайоме, у мене в три голоси і чоловік четвертий, люблю свою сім'ю";
"мене такі три мамкалки і я найщасливіша мама від цього";
""А що ти там робиш?" Катерина, дякую))) Усміхаюся) Зі святом!
"Я вас обожнюю. Грація та вишуканість української жіночності";
"Це прямо в точку. Замамкали і тим самим вітали. Не дають нам забути, що ми мама кожну секунду)))".
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