Українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців зі зірками", розповіла про своїх дітей, поділившись кадрами.

Катерина Кухар із "Танців з зірками" розповіла про своїх дітей. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться творчістю, але й особистими кадрами.

"Зі святом, мої дорогі дівчата!

#День Матері

Кожна дитина - квіточка!

Але мої, іноді, схожі більше на кактус

І так, знаю, що кожна побачить себе!", - написала Катерина Кухар із "Танців з зірками" у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Катерини Кухар із "Танців з зірками":

"Супер!!! Вітаю! Катя, ти зробила мій день)))";

"Така правда життя. Бережи, Боже, діток та їхніх батьків";

"З Днем матері, Катя та всі дівчатка зі святом нас, бажаю щоб наші очі світилися від споглядання наших здорових, щасливих та успішних дітей, усім діткам щасливого, мирного дитинства";

"Клас, дуже позитивне відео! З Днем Матері";

"Боже як знайоме, у мене в три голоси і чоловік четвертий, люблю свою сім'ю";

"мене такі три мамкалки і я найщасливіша мама від цього";

""А що ти там робиш?" Катерина, дякую))) Усміхаюся) Зі святом!

"Я вас обожнюю. Грація та вишуканість української жіночності";

"Це прямо в точку. Замамкали і тим самим вітали. Не дають нам забути, що ми мама кожну секунду)))".

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