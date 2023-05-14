Екатерина Кухар из "Танців з зірками" рассказала о своих детях. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится творчеством, но и личными кадрами.
"С праздником, мои дорогие девушки!
#happymothersday
Каждый ребенок - цветочек!
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Но мои, иногда, похожи больше на кактус
И да, знаю, что каждая увидит себя!", - написала Екатерина Кухар из "Танців з зірками" в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Екатерины Кухар из "Танців з зірками":
"Супер!!! Поздравляю! Катя, ты сделала мой день)))";
"Такая правда жизни. Береги, Боже, деток и их родителей";
"С Днем матери, Катя и все девочки с праздником нас, желаю чтобы наши глаза светились от созерцания наших здоровых, счастливых и успешных детей, всем деткам счастливого, мирного детства";
"Класс, очень положительное видео! С Днем Матери";
"Боже как знакомо, у меня в три голоса и мужчина четвертый, люблю свою семью";
"меня такие три мамкалки и я самая счастливая мама от этого";
""А что ты там делаешь?" Екатерина, спасибо))) Улыбаюсь) С праздником! Терпения, сил и безграничного обожания)))";
"Я вас обожаю. Грация и изысканность украинской женственности";
"Это прямо в точку. Замамкали и тем самым приветствовали. Не дают нам забыть что мы мама каждую секунду)))".
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" взбудоражила кадрами с мужским балетом и вынесла свой вердикт
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