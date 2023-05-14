Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танців з зірками", рассказала о своих детях, поделившись кадрами.

Екатерина Кухар из "Танців з зірками" рассказала о своих детях. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится творчеством, но и личными кадрами.

"С праздником, мои дорогие девушки!

#happymothersday

Каждый ребенок - цветочек!

Но мои, иногда, похожи больше на кактус

И да, знаю, что каждая увидит себя!", - написала Екатерина Кухар из "Танців з зірками" в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Екатерины Кухар из "Танців з зірками":

"Супер!!! Поздравляю! Катя, ты сделала мой день)))";

"Такая правда жизни. Береги, Боже, деток и их родителей";

"С Днем матери, Катя и все девочки с праздником нас, желаю чтобы наши глаза светились от созерцания наших здоровых, счастливых и успешных детей, всем деткам счастливого, мирного детства";

"Класс, очень положительное видео! С Днем Матери";

"Боже как знакомо, у меня в три голоса и мужчина четвертый, люблю свою семью";

"меня такие три мамкалки и я самая счастливая мама от этого";

""А что ты там делаешь?" Екатерина, спасибо))) Улыбаюсь) С праздником! Терпения, сил и безграничного обожания)))";

"Я вас обожаю. Грация и изысканность украинской женственности";

"Это прямо в точку. Замамкали и тем самым приветствовали. Не дают нам забыть что мы мама каждую секунду)))".

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