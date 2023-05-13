Популярная украинская балерина и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая много лет была судьей шоу "Танці з зірками", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Екатерина Кухар выложила странное видео, на котором показала новую балетную реальность.

Так, в ролике сначала можно увидеть приму-балерину Екатерину Кухар, которая профессионально исполняет свою балетную партию. Она выглядит очень грациозно, на ней яркий наряд, который соответствует роли.

А затем в ролике для сравнения Екатерина Кухар показала балетную партию, которую танцуют для парня. При этом один из них явно прима и танцует он в женском наряде с пачкой.

Похоже, Екатерина Кухар не в восторге от таких тенденций в балете, это явление она назвала новой реальностью. В подписи к публикации звезда написала: "Парни, да за что? Каждая вторая и так хочет устранить соперницу, а тут еще и с вами конкурировать? Я умываю руки… А партнерам новых "прим" рекомендую обязательно укреплять мышцы спины! Силы вам пригодятся. Во мне ВСЕ!".

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