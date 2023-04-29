В этот раз на своей странице в Instagram Екатерина Кухар рассказала, что вместе с супругом Александром Стояновым выступит в США с постановкой «Лесной песни».
"Я рада, что мы можем дать американским зрителям возможность прочувствовать истинный украинский дух и увидеть его сквозь призму легендарного балета, ставшего жемчужиной украинской культуры. «Лесная песня» — это волшебная история любви, полная мистики с одной стороны и противостояния миров людей и природы с другой. В нем рассказывается история любви фантастического лесного существа Мавки и человека по имени Лукаш. История бесстрашной и смелой Мавки, которая сегодня жаждет мира в своем мире, как Украина жаждет мира на своей Земле", — пишет балерина.
Звезда также показала короткое, но очень эффектное видео постановки.
"В балете много мифологических образов из украинских сказок, которые народное воображение поселило в древних волынских лесах и ее бескрайних полях. Композитор тонко передал украинские мотивы, особенности музыкального фольклора Волыни. Каждая деталь в спектакле погружает в мистический загадочный мир фантастических существ, что помогает поверить в существование высших сил природы, и переносит на сцену настоящую сказку для взрослых и детей", — добавила Екатерина Кухар.
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В комментариях артистку поддержала актриса Ольга Сумская. "Наши родные! 👏👏", — написала она.
Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила реакцией на скандал с Илоном Маском.