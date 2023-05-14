Злата Огневич , відома співачка та учасниця шоу "Холостячка-2", поділилася весільними кадрами з Мексики, куди літала заради екс-учасника проекту та її гарного друга Андрія Хветкевича. Андрій зіграв весілля зі своїм коханим, а Злата була присутня як одна з гостей.

Кадри у білій сукні Злати Огневич, а потім і її образ у класичному стилі церемонії пари викликали серйозні суперечки. Раніше "Холостячці" вже довелося відповісти деяким хейтерам: "У світі має бути набагато більше любові, розуміння та прийняття. Якщо хтось відрізняється від вас своїми уподобаннями, це ще не привід для ненависті".

Проте і під новими фото Огневич разом із парою чоловіків спалахнув справжній скандал:

«Битва луків. Який образ із весілля вам подобається найбільше?» - Запитала «Холостячка» Огневич.

«Злата хоч одна мішок, хоч паранджу, у будь-якому образі красуня; Обидві сукні)) і без тих бовванів)); Хлопці гинуть, а ці голубки весілля роблять; сподіваюся, трійничка не було; Гадость))))) про що мова зовсім не розумію)

О хлопчики вам треба було одягнути у рожевий…; Судячи з коментарів, нам дуже далеко до Європи; Яка Гидота, схаменіться, Це гріх перед Богом; навіщо це виставляти на показ...; Чому там важко людям зберегти нейтралітет, якщо їх це не стосується?; таке враження ніби це якийсь російський паблік оприлюднив фото».

Також "Холостячка" Злата Огневич вирішила розповісти в деталях про свою поїздку, не забувши при цьому про мінуси та плюси від свого відпочинку. Заради заходу у Мексиці Злата призупинила активну роботу над своїми виступами.

«Мексика... Країна контрастів: від нетрів із пакетами замість дахів, до розкішних готелів неподалік. Їжа – мій особистий біль. Два тижні на «голодному». Потрібно знати місця. Здебільшого – несмачно, і за це ще грошей хочуть!

Все не таке страшно, як здається. Головне: знати райони, куди не варто ходити. Не спокушатимемо місцевих брендовим одягом, коштовностями. Вночі особливо не рекомендую гуляти (це те, що стосується Мехіко)» - поділилася "Холостячка" Злата Огневич.

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