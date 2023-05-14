Злата Огневич, известная певица и участница шоу "Холостячка-2", поделилась свадебными кадрами из Мексики, куда летала ради экс-участника проекта и ее хорошего друга Андрея Хветкевича. Андрей сыграл свадьбу со своим возлюбленным, а Злата присутствовала в качестве одной из гостей.

Кадры в белом платье Златы Огневич, а затем и ее образ в классическом стиле церемонии пары вызвал серьезные споры. Ранее "Холостячке" уже пришлось ответить некоторым хейтерам: "В мире должно быть намного больше любви, понимания и принятия. Если кто-то отличается от вас своими предпочтениями, это еще не повод для ненависти".

Тем не менее и под новыми фото Огневич вместе с парой мужчин разгорелся настоящий скандал:

«Битва луков. Какой образ из свадьбы вам нравится больше всего?» - спросила «Холостячка» Огневич.

«Злата хоть одна мешок, хоть паранджу, в любом образе красотка; Оба платья)) и без тех истуканов)); Ребята погибают, а эти голубки свадьбы делают; надеюсь, тройничка не было; Гадость))))) о чем речь совсем не понимаю)

Ой мальчики вам нужно было одеть в розовый…; Судя по комментариям, нам очень далеко до Европы; Какая Гадость, опомнитесь, Это грех перед Богом; зачем это выставлять на показ...; Почему там трудно людям сохранить нейтралитет, если их это не касается?; такое впечатление будто это какой-то русский паблик обнародовал фото».

Также "Холостячка" Злата Огневич решила рассказать в деталях о своей поездке, не забыв при этом о минусах и плюсах от своего отдыха. Ради мероприятия в Мексике Злата приостановила активную работу над своими выступлениями.

«Мексика... Страна контрастов: от трущоб с пакетами вместо крыш, до роскошных отелей неподалеку. Еда – моя личная боль. Две недели на «голодном». Нужно знать места. В основном – невкусно, и за это еще и денег хотят!

Все не так страшно, как кажется. Главное: знать районы, куда не стоит ходить. Не соблазнять местных брендовой одеждой, драгоценностями. Ночью особенно не рекомендую гулять (это то, что касается Мехико)» - поделилась "Холостячка" Злата Огневич.

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