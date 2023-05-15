Ведучий і ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем показав кадр, зроблений разом із мамою ще в ранньому дитинстві. Салем також звернувся до неї з нагоди свята, як і минулого року. Цим постом йому вдалося підкорити й інших українок, які обговорили фото зірки "Голосу".

Говорячи про особисте, Даніель Салем раніше розповів, що сім'ї теж непросто чекати на нього, поки він несе службу в лавах ЗСУ. При цьому він відмовився від усього бізнесу та проектів, щоби повністю сконцентруватися на своїх завданнях.

«Мене завжди немає вдома. Вони з донькою звикли, що тато зранку завжди є. Я можу бути потім будь-де — кудись поїхати, полетіти. Але ранком я завжди на місці. Зараз для нас це дуже незвичайно», — розповідав раніше про свою родину Салем.

Сьогодні день Матері. І не вистачить слів і дій, щоб сказати, як я тобі вдячний і як я люблю тебе і як я сумую!!!

Але зараз скажу одне. Дякую тобі моя Українка 🇺🇦, дякую що Одеса, дякую що 2й родом на комсомольській! Завжди люблю! Твій…» - написав Даніель Салем.

В Інстаграм оцінили звернення Салема та його рідкісний кадр із мамою. Як відомо, сам чоловік рідко показує рідко нові кадри через свою службу і намагається тримати сімейне життя подалі від уваги публіки.

«До сліз...так може написати тільки люблячий син; А, ось у чому справа .... ви з Одеси. Ви просто супер!!!; Як схожий на маму; У вас мамині очі; Ось воно в когось таке; Страшна красуня!; Так зворушливо, до сліз;

Добре, що є такі мами, які народжують та виховують справжніх чоловіків; Красива мама; Ви схожі; Данік яка ж вона в тебе гарна».

Відомо, що ворог продовжує знищувати не лише стратегічно важливу інфраструктуру, а й намагається зрівняти із землею цілі міста. Через активні обстріли багато поля також повністю знищені і розбиті.

Зірка "Голос країни" Даніель Салем неодноразово говорив про злочини росіян і ділився своєю думкою в Інстаграм. Однак, чоловік не розкриває, де саме він несе службу на даний момент.

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