Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем показал кадр, сделанный вместе с его мамой еще в раннем детстве. Салем также обратился к ней по случаю праздника, как и в прошлом году. Этим постом ему удалось покорить и других украинок, обсудивших фото звезды "Голоса".

Говоря о личном, Даниэль Салем ранее рассказал, что семье тоже непросто ждать его, пока он несет службу в рядах ВСУ. При этом он отказался от всего бизнеса и проектов, чтобы полностью сконцентрироваться на своих задачах.

«Меня постоянно нет дома. Они с дочкой привыкли, что папа утром всегда есть. Я могу быть потом где угодно — куда-то поехать, полететь. Но утром я всегда на месте. Сейчас для нас это очень необычно», — ранее рассказывал о своей семье Салем.

«Сегодня день Матери. И не хватит слов и действий, чтоб сказать, как я тебе благодарен и как я тебя люблю и как я скучаю!!!

Но сейчас скажу одно. Спасибо тебе моя Украинка 🇺🇦, спасибо что Одесса, спасибо что 2й родом на комсомольской! Всегда люблю! Твой…» - написал Даниель Салем.

В Инстаграм оценили обращение Салема и его редкий кадр с мамой. Как известно, сам мужчина редко показывает редко новые кадры из-за своей службы и старается держать семейную жизнь подальше от внимания публики:

«До слез...так может написать только любящий сын; А, вот в чем дело....вы из Одессы. Вы просто супер!!!; Как похож на маму; У вас мамины глаза; Вот оно в кого такой; Сногсшибательная красавица!; Так трогательно, до слез;

Хорошо, что есть такие мамы, которые рожают и воспитывают настоящих мужчин; Красивая мама; Вы похожи; Даник какая же она у тебя красивая».

Известно, что враг продолжает уничтожать не только стратегически важную инфраструктуру, но также старается сравнять с землей целые города. Из-за активных обстрелов многие поля также полностью уничтожены и разбиты.

Звезда "Голос країни" Даниэль Салем не раз говорил о преступлениях россиян и делился своим мнением в Инстаграм. Однако мужчина не раскрывает, где именно он несет службу на данный момент.

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