Соня Кіперман народилася і виросла в сім'ї популярної співачки Віри Брежнєвої, але не захотіла слідувати стопами матері і професійно займатися музикою. 21-річна дівчина зібрала величезну аудиторію у своєму профілі в Instagram, яку тепер часто радує кадрами з модельних фотосесій та розкішного відпочинку.
Так, цього разу дочка Віри Брежнєвої опублікувала у добірку фотографій, на яких можна помітити вражаючу схожість Соні із зірковою мамою. Так, на одному з фото Кіперман відбита в літньому дворику, залитому сонцем, вона витончено позує фотографу, демонструючи ідеальні форми. Перед камерою донька Віри Брежнєвої з'явилася у чорному купальнику-бікіні, який лише підкреслив струнку фігуру. На деяких фото Соня ніби прикривається величезним пляжним капелюхом.
У підписі до публікації донька Віри Брежнєвої написала англійською: "Грітися на сонечку". Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову фотосесію Кіперман, засипаючи її компліментами:
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"Мама Віра у молодості".
"Точно підмічено".
"Так прекрасно".
"Соня, дуже видно, як ти схудла".
"Яке гарне тату".
"Ти нереальна".
"Приголомшливий вигляд".
"Ти така гаряча".
"Сумую за тобою красуня".
"Копія мама Віра".
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