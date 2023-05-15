Соня Кіперман народилася і виросла в сім'ї популярної співачки Віри Брежнєвої, але не захотіла слідувати стопами матері і професійно займатися музикою. 21-річна дівчина зібрала величезну аудиторію у своєму профілі в Instagram, яку тепер часто радує кадрами з модельних фотосесій та розкішного відпочинку.

Так, цього разу дочка Віри Брежнєвої опублікувала у добірку фотографій, на яких можна помітити вражаючу схожість Соні із зірковою мамою. Так, на одному з фото Кіперман відбита в літньому дворику, залитому сонцем, вона витончено позує фотографу, демонструючи ідеальні форми. Перед камерою донька Віри Брежнєвої з'явилася у чорному купальнику-бікіні, який лише підкреслив струнку фігуру. На деяких фото Соня ніби прикривається величезним пляжним капелюхом.

У підписі до публікації донька Віри Брежнєвої написала англійською: "Грітися на сонечку". Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову фотосесію Кіперман, засипаючи її компліментами:

"Мама Віра у молодості".

"Точно підмічено".

"Так прекрасно".

"Соня, дуже видно, як ти схудла".

"Яке гарне тату".

"Ти нереальна".

"Приголомшливий вигляд".

"Ти така гаряча".

"Сумую за тобою красуня".

"Копія мама Віра".

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