На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко з "1+1" розповіла, що ЗСУ в неділю захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута. Як повідомила заступниця міністра оборона Маляр, йдеться про зачистку лісового масиву в районі Іванківського.

В зоні бойових дій на Бахмутському напрямку загинули в один день генерал і полконик рф – визнали в ворожому міністерстві оборони.

На Херсонщині в селі Миролюбівка загинули п’ять мирних мешканців, підірвавшись на залишеній росіянами при відступі вибухівці. А напередодні ввечері ворог атакував Тернопільщину. Там знищені гуманітарні склади (відео 3).

Зірка "1+1" Марічка Падалко також розповіла про фейк дня.

"«Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат заявив, що до падіння літаків в брянській області причетні російські ППО». Така «новина» з’явилася в багатьох ЗМІ. Це не так. Ігнат такого не казав в ефірі, як його «цитують». Він лише відповів на подібні припущення ведучої - «можливо». Коли новину перекрутили, речник визнав, що «пожартував» і «підіграв ведучій»", — пише Марічка Падалко з "1+1".

Але фактом є те, що наші сили ППО поки не визнали свою відповідальність за ці ураження російської авіації. Хоча CNN називає це блискуче спланованою операцією ЗСУ.

В мурманській області росії минулої ночі «бавовнило» військомат. Невідомий підпалив його і втік (відео 4).

Також ведуча "1+1" Марічка Падалко відзначила, що Німеччина оголосила великий пакет військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро (фото 5). А Президент Зеленський і народ України отримали в Німеччині премію Карла Великого за внесок в об’єднання Європи (відео 6).

"Євробачення в Ліверпулі нам найбільше запам’яталося блискучою інтеграцією України в це шоу, в фіналі несподіванкою стала гра на роялі Принцеси Уельської уривка «Стефанії» (відео 1). «Творчі» посіли 6 місце та підтримали рідне місто Тернопіль (фото 8), яке бомбили під час їхнього виступу", — додала зірка "1+1" Марічка Падалко.

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