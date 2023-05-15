На своей странице в Instagram Маричка Падалко из "1+1" рассказала, что ВСУ в воскресенье захватили более десяти вражеских позиций у Бахмута. Как сообщила заместитель министра обороны Маляр, речь идет о зачистке лесного массива в районе Иванковского.

В зоне боевых действий на Бахмутском направлении погибли в один день генерал и полконик рф - признали во вражеском министерстве обороны.

В Херсонской области в селе Миролюбовка погибли пять мирных жителей, взорвавшись на оставленной россиянами при отступлении взрывчатке. А накануне вечером враг атаковал Тернопольщину. Там уничтожены гуманитарные склады (видео 3).

Звезда "1+1" Маричка Падалко также рассказала о фейке дня.

"«Представитель Воздушных сил ВСУ Игнат заявил, что к падению самолетов в брянской области причастны российские ПВО». Такая «новость» появилась во многих СМИ. Это не так. Игнат такого не говорил в эфире, как его «цитируют». Он только ответил на подобные предположения ведущей – «возможно». Когда новость перекрутили, спикер признал, что «пошутил» и «подыграл ведущей»", — пишет Маричка Падалко из "1+1".

Но фактом является то, что наши силы ПВО пока не признали свою ответственность за эти поражения российской авиации. Хотя CNN называет это блестяще спланированной операцией ВСУ.

В мурманской области россии минувшей ночью «бавовнило» военкомат. Неизвестный поджег его и скрылся (видео 4).

Также ведущая "1+1" Маричка Падалко отметила, что Германия объявила обширный пакет военной помощи Украине на 2,7 млрд евро (фото 5). А Президент Зеленский и народ Украины получили в Германии премию Карла Великого за вклад в объединение Европы (видео 6).

"Евровидение в Ливерпуле нам больше всего запомнилось блестящей интеграцией Украины в это шоу, в финале неожиданностью стала игра на рояле Принцессы Уэльской отрывка «Стефании» (видео 1). «Творчі» заняли 6 место и поддержали родной город Тернополь (фото 8) которое бомбили во время их выступления", - добавила звезда "1+1" Маричка Падалко.

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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.