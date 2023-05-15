Український репер Потап вперше за довгий час вирішив поділитися кадром із найближчою для нього людиною, не рахуючи дружину.

Репер і відомий продюсер Потап зник після скандальних чуток про свою втечу та сварку з дружиною раніше поділився сімейним кадром із сином, а також всіляко спростовував інформацію про розлучення. При цьому новими фото артист більше не ділиться, не розкриваючи, чи повернувся він додому чи далі живе за кордоном.

«У День Матері я хочу згадати про те, яка для кожного з нас найближча і найрідніша людина – Мама. Україна, так само, є нашою матір'ю, Мамкою, яку ми маємо любити та поважати, захищати та допомагати.

Моя мама, я завжди згадую із теплом у серці. Вона завжди була й поряд, коли мені буває важко, віддає мені свій час і любов, тривожиться та підтримує мене у всіх справах. Я дуже щасливий, що маю таку чудову маму!» – написав Потап.

Після цього Потап звернувся до інших мам України, щоб привітати їх зі святом, звернувся до матерів світу і тих, хто просто слухає його та підтримує. За словами артиста, його надихають люди, він бажає всім міцного здоров'я, сонячного настрою та безмежного кохання своїх дітей, а Україні – миру, процвітання, перемоги та врожайних посівів.

У мережі оцінили рідкісний кадр артиста з мамою, адже зазвичай Потап їх не публікує.

«Я пам'ятаю вашу маму, вона була в мене вчителем з плавання в садочку ❤️ Міцного їй здоров'я; із чудовим сином; Яка гарна у вас мама! Щоб у всіх українських мам дітки повернулися живими додому;

Красуня. Як приємно, такий син. Мама; А синочок схожий на маму; Яка у Вас прекрасна мама, навіть красиво виглядає! Це ваша мама? Тоді я їй бажаю завжди залишатися такою!».

Раніше Потап та його син знялися на тлі розквітучих каштанів у місті Києві. Фотографія, що вийшла, яскрава і відображає атмосферу весни.

Під фотографією Потап коротко написав: "Май, сину, каштани".

Шанувальники залишили безліч компліментів під цим знімком. Фанати помітили, що Андрій більше схожий на свою маму, аніж на Потапа, і має мало спільного з відомим батьком.

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